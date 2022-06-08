ATV'deki Yalnız Kurt dizisi AKP'yi karıştırdı: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dış politikasına darbe vurdunuz'
ATV'nin tartışma yaratan dizisi 'Yalnız Kurt'ta IKBY'nin hedef alındığı sahne, AKP'li milletvekillerinden tepki aldı.
Yönetiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV’nin ‘Yalnız Kurt’ dizisi AKP içerisinde tartışma yarattı.
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