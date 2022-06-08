ATV'deki Yalnız Kurt dizisi AKP'yi karıştırdı: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dış politikasına darbe vurdunuz'

Abone Ol google-news

ATV'nin tartışma yaratan dizisi 'Yalnız Kurt'ta IKBY'nin hedef alındığı sahne, AKP'li milletvekillerinden tepki aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:58

Yönetiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV’nin ‘Yalnız Kurt’ dizisi AKP içerisinde tartışma yarattı.

Haberin devamı...

ATV Osman Sınav Yalnız Kurt Mehmet Metiner

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler