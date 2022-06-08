ATV'deki Yalnız Kurt dizisi AKP'yi karıştırdı: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dış politikasına darbe vurdunuz'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:48

Yönetiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV’nin ‘Yalnız Kurt’ dizisi AKP içerisinde tartışma yarattı.

Dizinin geçen hafta yayımlanan 19. bölümündeki bir sahnede, Barzani ailesi liderliğindeki IKBY yönetimi hedef alınıyor ve "Kerkük ve Musul Türk yurdudur. Sizler, Büyük Ortadoğu Projesi’nin uydu oluşumlarından birisiniz", “Böyle kendinize Bölgesel Yönetim filan diyorsunuz ya, aslında siz Büyük Ortadoğu Projesi’nin uydu oluşumlarından birisiniz”, “Kerkük Göktürk’tür, bu toprakların asıl sahipleri Türkmenlerdir, Kerkül ve Musul bizimdir”, “Türkmenler, Süryaniler, Şiiler, Sünniler… Tek tek hepsi sizden hesap soracak” gibi ifadeler kullanılıyordu.

Yeni Şafak yazarı AKP’li Mehmet Metiner, gazetede dün kaleme aldığı "Terörle mücadeleye zarar, Türk-Kürt kardeşliğine darbe…” yazısında diziye tepki göstererek “Erdoğan’ın dış politikasına darbe vurdunuz” dedi. Metiner, yazıda tepkisini "FETÖ ile mücadeleyi çok iyi anlatan bir dizi olarak önemseyerek izlediğim o dizinin içine o sahneleri ve diyalogları niye yerleştirme gereği duyduklarını elbette bilemem. Ama bildiğim o ki misyonumuza ve duruşumuza zarar verdiler. Ayda bir neredeyse o yönetimin seçilmiş başkanı Neçirvan Barzani’yi ağırlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Türk-Kürt kardeşliğine yaslanan ve herkese kazandıran köklü dış politikasına darbe vurdular" ifadeleriyle dile getirdi.

ATALAY FIRAT VE KURT'TAN TEPKİLER

Mehmet Metiner’in yazısını Twitter hesabından paylaşan AKP MKYK Üyesi Av. Abdurrahim Fırat ise “Duygularımıza tercüman olmuşsunuz. “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71-72.)” ifadelerini kullandı.

AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt ise, "Oldukça provakatif, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici müşrik bir zihniyetin yansıması. Dava açmak gerekli" ifadelerini kullandı.

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da Twitter hesabından diziye "Bütünüyle tahkir ve tahrik amaçlı bir kurgudan ibaret ‘Yalnız Kurt’ isimli, iğrenç ırkçı temalar içeren diziyi de onu yayınlayan atv’yi de kınıyorum. Coğrafya ve tarih kadar kadim bir gerçeklik olan onlarca milyonluk bir sosyolojiyi inkâr aptallığı ile kim nereye varmak istiyor?" diye tepki gösterdi.

OSMAN SINAV: CİDDİYE ALMIYORUM

Yalnız Kurt dizisinin yönetmeni Osman Sınav, Sabah gazetesinde Tuba Kalçık’a verdiği röportajda, diziyle ilgili tartışmalar üzerine “Yalnız Kurt’u eleştirenler sadece sahnelere bakarak yapmasın bunu, tümünü izleyip yorumda bulunsunlar. Dizimiz zaten devletimizin terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. O yüzden bu eleştirileri ciddiye almıyorum” açıklaması yapmıştı.