Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
Avcılar’da gece saatlerinde bir vatandaş, E-5 Karayolu üzerinde at sürerek gezdi. Görenleri şaşkına çeviren olayda trafikte aksama yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, gece 04.00 sıralarında Avcılar E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Bir vatandaş atıyla yol üzerinde gezmeye başladı.
Seyir halindeki sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Görenleri şaşkına çeviren olay, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Vatandaşlar trafiğin aksamasına neden olan atlı adama tepki gösterdi.
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