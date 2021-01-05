Berkin Elvan 22 yaşında
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak öldürülen 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın bugün doğum günü. Berkin yaşasaydı bugün 22 yaşında olacaktı...
Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin başına attığı gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün komada kalmasının ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın bugün doğum günü. Yaşasaydı 22 yaşında olacaktı.
Ailesi tarafından sosyal medyada Berkin Elvan'ın doğum günü için ablasının sesinden, Grup Yorum'a ait "nenni" türküsünün seslendirildiği bir video paylaşıldı.
"İYİ Kİ DOĞDUN OĞUL"
Paylaşımda şöyle denildi:
"5 Ocak 1999-
Yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Berkinimiz büyümüyor, geçen zaman yaralarımızı iyileştirmiyor
Senin için, bütün çocuklar için asla vazgeçmeyeceğiz
İyi ki doğdun oğul, daima bizimlesin, daima seninleyiz
Ablasının sesinden Berkin'e... "
Berkin'in ablaları Özge ve Gamze Elvan da paylaşımlarda bulundu.
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