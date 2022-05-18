Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:15

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Özellikle 2019 Ekim ayında eski başkanın bırakma kararı ile Yaklaşık 8 bin oyun 5 bin küsürünü alarak Beşiktaş Başkanı oldum."

"Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı bir durum vardı. Kasaya bir kuruş girmiyordu, ödemeler 6 aydır yapılmamıştı. Kendimizi zor ve sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş yöneticisi olarak bulduk. Beşiktaş'ın marka değerini daha yukarı çıkarabilmek adına keşke daha fazla başkan adayı çıksaydı diyorum. Seçimde maalesef şu an ben dahil 2 aday var."

"BORCUN ARTMASI BAŞARIDIR"

"Bizim geldiğimiz tarihlerde aldığımız tespit raporlarında borç 3 milyar TL'ydi. Şu anda borcumuz 4.3 milyar TL. Tabii ki keyifsiz bir durum. Ancak geldiğimizden dönemden bu yana faiz ve kur farklarını koyduğunuzda 4.3 milyar kaçınılmaz bir durumdur. Bunun artmamasını başarı olarak görüyoruz. Bizim şu an gelirimiz 1.8 milyar, giderimiz de 1.8 milyar. Denk bütçeyi yarattık ancak faiz ve döviz kurlarından dolayı borç artmış görünüyor."