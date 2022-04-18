Bıçaklı taksici dehşeti: 'Seni bıçaklarım' diyerek çifti kovaladı

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

“SENİ BIÇAKLARIM” DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek, “seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.