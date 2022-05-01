Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın saat 07.30'da kendilerine ulaştığını söyledi.
Yangına hemen müdahale edildiğini bildiren Gürses, "Buradaki malzemelerin hepsi yanıcı. Tüm ekiplerimizle buradayız. Çevre illerden ilk planda destek istedik ama gerek kalmadı, şu anda yangın kontrol altında. Allah beterinden saklasın. Dördüncü kez aynı yerde yangın çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Gürses, yangında yaralanan olmadığını sadece maddi zarar oluştuğunu kaydetti.
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