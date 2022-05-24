Bodrumdaki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yeniyor

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Yaz tatili sezonunun başlamasıyla tekrardan gündeme oturan lahmacun fiyatı tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da katıldı. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep’te 20 lahmacun yenilebildiğini aktaran Usta Şükrü Savun, plajlarda 200 TL'ye satılan lahmacunu gastronomi kentinde 10 TL'ye sattıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 17:25

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi.

Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin Euro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL'ye satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.


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