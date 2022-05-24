Bodrumdaki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yeniyor

24 Mayıs 2022 Salı, 17:25

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi.

Özel plaj giriş ücretlerinin 150 TL ile 10 bin Euro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 TL'ye satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.



