Bolu Dağı Tüneli’nde toprak kayması: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Abone Ol google-news

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 11:04

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.

Haberin devamı...

bolu dağı bolu dağ otoyol Toprak kayması Toprak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler