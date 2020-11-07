Bülent Arınç'tan canlı yayında olay yaratacak Berat Albayrak itirafı!

07 Kasım 2020 Cumartesi, 15:31

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SIKINTI BÜYÜKTÜR AMA KRİZE DÖNÜŞMEMİŞTİR"

Arınç, Bakan Albayrak'a ekonomi ile ilgili kriz uyarısında bulunduğunu belirtti. Bülent Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna, ne psikolojik yani... Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak sıkıntıları görüyoruz.

Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır. Cumhurbaşkanımızın çaba içinde olduğunu görüyorum. Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Türkiye daha fazla etkileniyor.." -

“HALA TRUMP DİYE RÜYALARINDA GÖRENLER VARSA ONLAR DA BİLSİN Kİ BU RÜYA BİTTİ”

Resmî olmayan sonuçlara ABD seçimini Biden’in kazanacağının çok açık belli olduğunu ifade eden Arınç, “Amerikan seçimlerinde ikinci seçmenler var. Seçici kurulun yani delege sayısının önemi var. ABD’de 270’i bulan kazanıyor. Biden, bunu sağlamış durumda” dedi.

Artık Trump’tan ümidin kesilmesi gerektiğine de vurgu yapan Bülent Arınç, şunları söyledi:

“Ben, çoktan kesmiştim de hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti. Artık gemi de karaya oturdu. Trump dönemi Amerika için kapandı. Bana ABD seçimini soruyorlardı. Ben de bu soruyu bana soranlara ‘Türkiye’de yaşayan bir vatandaşım, Amerika’da yaşayan bir seçmen değilim’ diyordum. İsim konusunda ısrar ettiler. Ben de ‘İki şerle karşılaşıldığı zaman siz ehven olanı yani biraz daha az şer olanı tercih edin’ gibi bir yorumda bulundum.

“BENİM TERCİHİM BİDEN OLDU”

Hayatımızda bu sözü çok uyguladığımız zamanlar oldu. Benim tercihim Biden oldu. Biden ile de geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu, ben Başbakan Yardımcısı iken. Yani bundan sonra Türkiye ve ABD ilişkileri nasıl olur derseniz ben de bugünkünden kötü olmaz derim. Bundan sonrası bugünkünden mutlaka daha iyi olacak.

Çünkü ABD ile Türkiye’nin ilişkileri her zaman stratejik olmuştur. Bu ilişkilerin iyi olması da sadece ABD’ye bağlı değildir. Bizim dış politikamızın da ABD ile uyumlu olması gerekir. Bu uyum sağlanabilirse Biden’in ABD’nin başına gelmesi Türkiye için bir şans olabilir. Biden ile ilişkilerin ben Türkiye’nin çok daha fazla lehine olabileceğini düşünüyorum.”