Bursa'da tekstil fabrikasında yangın...Siyah dumanlar yükseliyor

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:21

Alınan bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Polyester hammaddelerin kısa sürede yanmasıyla alevler büyüdü.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın sebebiyle oluşan siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü. Dumandan etkilenen kişiler için de bölgeye ambulans sevk edildi.

Söndürme çalışması sürerken, polis de soruşturma başlattı.