Caddebostan Sahili'nde tekmeli yumruklu kavga

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Kadıköy'de dün gece saatlerinde bir grup gencin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay dün gece saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Bir grup gencin tekmeli, yumrukla kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 16:27

Kadıköy'de dün gece saatlerinde bir grup gencin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay dün gece saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde meydana geldi.

Bir grup gencin tekmeli, yumrukla kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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