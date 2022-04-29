Çalıştığı iş yerinden 49 tane kulaklık çaldı
İstanbul Şişli’de çalıştığı iş yerinden toplamda 65 bin lira değerinde olduğu belirtilen kulaklıklar çalan şüpheli önce kameraya daha sonra da polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan AVM içerisindeki iş yerinde geçen pazar günü meydana geldi. İş yerinde kulaklıkların eksilmesi nedeniyle güvenlik kamera görüntüleri izlemeye alındı.
Yapılan incelemede kulaklığı iş yeri çalışanı A.K’nın (28) aldığı tespit edildi. Yetkililerin polise haber vermesi üzerine güvenlik kamera görüntüleri geriye dönük incelendi.
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