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Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2020 Salı, 16:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamur boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

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