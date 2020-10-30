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Canlı yayında depreme yakalanan gencin dehşet veren görüntüleri

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalanan gencin yaşadığı dehşet kameraya yansıdı. İşte o anlar

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 15:58


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