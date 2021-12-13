Canlı yayında duyurdu: Asgari ücret toplantılarıyla ilgili kritik karar!

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:27

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantılarında sona gelindi.

Aralık ayı içerisinde üç toplantı gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantıyı bugün yapması bekleniyor. Dördüncü oturumun son oturum olması da beklentiler arasında. Dördüncü oturumun ardından ise son kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Habertürk'teki Para Gündem programında Ebru Baki 'görüşmelerin bugün yapılmayabileceğine dair bir bilgi geldi' dedi.

"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YARINA KALABİLİRMİŞ"

Baki, "Asgari ücrette toplantı bugün dedik ama yarına da kalabilirmiş. Öyle bir durum söz konusu. Belki verilecek destekler konusunda bir plan görmek istiyor olabilir işveren kesimi. O çünkü net değil. Gelir vergisi, belki diğer vergilerde bir indirim söz konusu olur. Ancak öyle çünkü bu rakamlara ulaşılabilir diye tahmin ediyorum işveren açısından. Yarına kalabilir ama tabii bayram havası estirecek rakam nedir onu bilmiyorum" dedi.