CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Ekonomi Masası heyeti ile birlikte Ankara Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Öztrak, "Hükümet, ‘bir uyusak’ diyor. Vatandaş, ‘şu kabustan bir an evvel uyansak’ diyor" dedi.

ANKA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:56

CHP Ekonomi Masası heyeti, bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında; Ankara Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Heyet; hal esnafının sorunlarını dinledi, CHP’nin sorunlar karşısındaki çözüm önerilerini aktardı.

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