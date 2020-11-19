CHP'li Özel, Çakıcı'nın Erdoğan ve Bahçeli'ye ettiği küfürleri hatırlattı

19 Kasım 2020 Perşembe, 14:00

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı iki açıklama ile ağır hakaretlerde bulunan organize suç örgütü lideri Alattin Çakıcı'ya yönelik açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan ve Bahçeli'ye dikkat çekti.

CHP'li Özel, Alattin Çakıcı'nın daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye küfür ettiğini hatırlatarak, "Bunlar, kendilerine küfredeni alırlar, karşısındakine küfreden kullanışlı araç olarak kullanırlar" dedi.

CHP'li Özel katıldığı Halk TV programında, "Bu adam 2014'te Erdoğan'a, 2017'de Bahçeli'ye hakaret ediyor. Kendilerine bu lafları söyleyen birini maşa olarak kullanıyorlar! Bunu bir görmek lazım" açıklamasında bulundu. Özel, İbrahim Kalın ve Ömer Çelik'in sessizliğine de dikkat çekti.