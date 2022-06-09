CHP'li Sibel Özdemir'den kentsel dönüşüm tepkisi: Kanuna aykırı yıkım yapılıyor
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Mardin’de AKP’li Yeşilli Belediyesi’nin Gül ve Tepebaşı mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşümün hukuka aykırı olduğunu belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Yeşilli Belediyesinin bu keyfî uygulamalarına ve hukuk tanımazlığına duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir” diye sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda dün gündem dışı söz alarak Mardin’de AKP’li Yeşilli Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuştu.
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