CHP'li Sibel Özdemir'den kentsel dönüşüm tepkisi: Kanuna aykırı yıkım yapılıyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:54

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda dün gündem dışı söz alarak Mardin’de AKP’li Yeşilli Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Özdemir, şöyle dedi:

“Geçen hafta Mardin'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Özellikle, Yeşilli ilçesinde vatandaşlarımızın şikâyetçi olduğu sorunların başında Gül ve Tepebaşı mahallelerindeki bazı taşınmazların Danıştay kararına rağmen, Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararının uygulanmasıyla yaşanan mağduriyetler, hak kayıpları ve hukuksuzluklar gelmektedir. Danıştay’ın riskli alan kararını iptal etmesi üzerine, iki mahalleyi kanuna aykırı bir şekilde rezerv yapı alanı ilan ettiren Yeşilli Belediyesi’nin, kanuna aykırı, keyfî kararlarla yıkım yaptığı ve taşınmazlara düşük bedeller biçildiği bizlere iletilmiştir.

“BELEDİYENİN KEYFİ UYGULAMALARINA DUYARSIZ KALINMASININ GEREKÇESİ NEDİR?”

Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sormak istiyorum: Mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımızın iddialarıyla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Yeşilli Belediyesinin bu keyfî uygulamalarına ve hukuk tanımazlığına duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir? Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine Bakanlık neden sessiz kalmaktadır?”