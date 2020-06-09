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Çığlıklar yükseldi... Yılan paniği kamerada

Bursa'da, tekstil firmasına giren yılan, korkuya neden oldu. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2020 Salı, 10:43

İznik’teki bir tekstil firmasının üretim bölümüne, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. 100 işçi bulunan firmada çalışanlar yılanı görünce korkuya kapıldı. İhbar üzerine gelen İznik Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı önce bahçeye çıkarıp, sonra da yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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