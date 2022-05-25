Çorlu Tren Katliamı davası 5 Ekim'e ertelendi: 'Bu facianın sorumlusu AK Parti'dir'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:19

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrildi.

Tren Katliamı'nda 7'si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşması, mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü.

SLOGANLARLA ÇORLU HALK EĞİTİM MERKEZİ'NE YÜRÜDÜLER

Duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar bölgesinde bir araya tren katliamında yakınlarını kaybeden aileler, Bulvar Yolu üzerinde toplanıp, ellerinde "Adalet İstiyoruz" yazılı pankart ve tren katliamında hayatını kaybeden evlatlarının, annelerinin, babalarının fotoğrafları ve tren katliamında sorumlu olduğunu düşündükleri dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD yetkililerinin fotoğrafları ile yürüyerek Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nin önüne geldi.

Aileler, yürüyüş sırasında "Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek", "Çorlu'nun hesabı sorulacak", "Hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet" sloganları attı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu destek verdi.

AVUKAT CAN ATALAY'IN DURUŞMAYA KATILMASI REDDEDİLDİ

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülen davada Avukat Evren İşler, usule ilişkin itirazda bulundu. İşler, Gezi Parkı Davası'nda tutuklanan Avukat Can Atalay'ın duruşmaya katılmasında hukuki bir engel olmadığını belirterek, SEGBİS'le duruşmaya bağlanmasını talep etti. Talep, mahkeme heyeti tarafından usule aykırı olduğu iddia edilerek oybirliğiyle reddedildi. Duruşmada aileler de söz aldı.

DURUŞMADA AİLELERLER DE SÖZ ALDI

Tren katliamında hayatını kaybeden Serhat Şahin'in babası Hüseyin Şahin, "Dördüncü yılda sağ tarafımız hâlâ boş, karşımıza gelmesi gerekenler neden gelmiyor soruyorum. Bu kadar insana karşılık 10. mahkeme de bir tutuklama yokken neyi bekliyorsunuz? Sizler bizim taleplerimizi kestirip atıyorsunuz" dedi.

Bihter Bilgin’in annesi Zeliha Bilgin, "Ben dört yıldır kızımın kanı kuruduğu kıyafetleriyle yaşıyorum. Bana adaleti kim verecekse söyleyin ben onun yayına gideyim. Daha fazla bu adaletsizliğe tahammülüm kalmadı" diye konuştu.

Oğuz Arda Sel'in dedesi Mehmet Öz, "Bu davanın uzamasına anlam veremiyorum. İstenilen kişiler iki saatlik bir iddianame ile yargı önüne çıkarılıyor. Bu davanın zaman aşımına uğramasına müsaade etmeyeceğiz. Çorlu tren faciası AK Parti iktidarının açtığı tren yolunda olmuştur. Bu facianın sorumlusu AK Parti’dir. Bu yargılamanın uzamasının nedeni de AK Parti'dir" dedi.

Melek Tuna'nın eşi Ekrem Tuna ise, "Ben sizden hak, hukuk, adalet istiyorum" diye konuştu.

AİLELER DURUŞMAYI TERK ETTİ

Aileler, iddianamenin hazırlanmamasına tepki göstererek salonu terk etti.

5 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleme kararı aldı. Bir sonraki duruşma tarihi 5 Ekim 2022 olarak belirlendi.

ERKEK: 'ADALET, RAYLARIN ALTINDA KALDI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, erteleme kararının ardınan Cumhuriyet'e konuştu. Erkek, "Adalet, rayların altında kaldı" ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise "1417. gün hala daha adalet yerini bulmadı" dedi.

CAN ATALAY'IN MESAJI OKUNDU

Gezi Parkı Davası'ndan tutuklanan Avukat Can Silivri 9'nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Çorlu Tren Katliamı ailelerine mesaj gönderdi.

Atalay, mesajında şu ifade yer verdi:

"Değerli Basın Emekçileri ve Sevgili adalet arayan aileler; Çorlu’da insanlarımızı göz göre göre ölüme gönderen, Binali Yıldırım dönemi ile başlayan demiryolu altyapısının aşama aşama piyasa koşullarına teslimi ve bu gerekçeyle güvencesizleştirilmesidir.

Savcılık aşamasından itibaren biliyorduk ama mahkeme aşamasında alınan bilirkişi raporuyla gizlenemez hale geldi. Ölümlerin nedeni sistemiktir ve sorumluluk alt düzey çalışanlara yıkılamaz; siyasiler ve başta TCDD Genel Müdürü olmak üzere üst düzey bürokratlar yargılanmalıdır.

Şu ana kadar ısrarlı bir takip sonucunda ortaya çıkan bu acı gereceğe karşın üst düzey sorumlularla ilgili iddianame düzenlememiş; iddianame düzenlemeyen Çorlu Cumhuriyet Savcısı hakkında suç duyurusunda bulunulması talebimiz Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilmiştir. Aradan aylar geçmesine rağmen iddianame düzenlemeyenler hakkında hiçbir işlem yapılmamış ve en acısı, üst düzey sorumlular hakkında düzenlenmesi hukuken zorunlu olan ek iddianame düzenlenmemiştir.

Biz, insanlarımızın acılarına acı katan benzer sosyal cinayetlerin de cezasız kalması için organize bir faaliyet sürdürdüğü anlaşılanların adil yargılanmasının takipçisi olacağız.

Her hal ve şartta Çorlu için adalet! Bu sosyal cinayet düzenini aşmak için mücadele! Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için!"

MISRA ÖZ: 'GENEL MÜDÜR KATİL, ULAŞTIRMA BAKANI KATİLDİR'

Çorlu Adalet Sarayı önünde konuşma yapan Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, davanın yine ertelenmesine isyan etti. Öz, "Genel Müdür katil, Genel Müdür Yardımcısı katil, Ulaştırma Bakanı katildir" ifadelerini kullandı.

Öz, "5 Ekim'e atıldı 11. duruşma. Herkes güzelce tatillerini yapsın adalet rayların altında kalsın diye... Tahammülümüz yok, anlayışımız yok artık" dedi.