Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde ‘Millet Bahçesi’ krizi

17 Temmuz 2020 Cuma, 17:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine yapılmak istenen Millet Bahçesi için Mevsim Çay Fabrikası’nın yanı sıra birçok işyeri hakkında da ‘kamulaştırma’ kararı verildi. ‘Kamulaştırmaya’ karşı Mevsim Çay Fabrikası sahibi Vahdet Erdoğan, dava açtı. İddiaya göre, Vahdet Erdoğan’ın davası sürerken Güneysu Belediyesi Cumhurbaşkanlığını araya soktu ve alan hakkında 6 Kasım 2019 tarihinde ‘acele kamulaştırma’ kararı aldırdı.

Vahdet Erdoğan ‘acele kamulaştırmaya’ karşı da dava açtı. Dava kapmasında fabrikaya gelen bilirkişi heyeti, keşif yapmak istedi. Ancak fabrika sahibi Vahdet Erdoğan onları işyerine almadı. Heyet başkanı hakim, fabrikanın bahçesinde tutanak tuttu ve heyet inceleme yapmadan geri döndü. Heyet tutanaklarında Vahdet Erdoğan hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Heyetin ayrılmasından sonra basın açıklaması yapan Vahdet Erdoğan, ‘kamulaştırma’ kararına karşı açtığı dava sürerken Güneysu Belediye’nin ‘acele kamulaştırma’ kararı aldırdığını söyleyerek, “Güneysu Belediyesi hukuksuzluğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ortak etmek için onu da yanıltarak Acele Kamulaştırma kararı çıkartı” dedi.

Kamulaştırma itiraz davası devam ederken alınan acele kamulaştırma kararının geçersiz sayılması için de hukuki zeminde hakkını aradığını belirten Vahdet Erdoğan, “İstiklal Savaşında Türk halkının mücadelesi nasıl meşru ise 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı halkın direnişi nasıl meşru ise bugün benim mülkümü savunmak adına yaptığım hukuk mücadelesi de de aynı meşruiyete sahip” diye konuştu.

RUHSAT İÇİN BAŞVURUSUNA ‘PROJELERİ HAZIRLA’ YANITI

‘Acele kamulaştırma’ kararının ardından Belediyeye fabrikada ilave inşaat yapmak için ruhsat başvurusunda bulunduğunu kaydeden Vahdet Erdoğan, Belediye Başkanı Rıfat Özer imzalı cevap yazısında ruhsat için gerekli projeleri hazırlatmasını isteğinin yer aldığını açıkladı: “Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı kararını da aştı ve ne yaptığını bilemez durumda” ifadelerini kullandı.