'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı

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Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı, 323'e yükselirken, şüphelilerden Serdar T., Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneye düzenlenen operasyonda yakalandı.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:50

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti.

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