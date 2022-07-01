'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı
Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı, 323'e yükselirken, şüphelilerden Serdar T., Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneye düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti.
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