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Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Nisan'a özel 23 yeni parkın açılış konuşmasında dili sürçtü. İmamoğlu, "128 park diyecektim az daha... Ararsanız genel başkanım tek tek 128 parkı İstanbul'da bulur size şu anda" dedi. İmamoğlu'nun sözleri, töreni takip edenleri güldürdü.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:56


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