Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya yaşamını yitirdi

09 Nisan 2021 Cuma, 19:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 77 yaşındaki Hava Kaya, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Kaya, 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Haberin duyulmasının ardından, siyasilerden de İmamoğlu çiftine Hava Kaya için taziye mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Sözcüsü Murat Ongun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi isimler, İmamoğlu çifti için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

Sn. Dilek İmamoğlu'nun kıymetli annesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun ise değerli kayınvalidesi Hava Kaya’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. @dk_imamoglu @ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 9, 2021

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, kıymetli eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya vefat etmiştir. 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 9, 2021