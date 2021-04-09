Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya yaşamını yitirdi. Kaya, 77 yaşındaydı.

AA
09 Nisan 2021 Cuma, 19:01
Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 77 yaşındaki Hava Kaya, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Kaya, 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Haberin duyulmasının ardından, siyasilerden de İmamoğlu çiftine Hava Kaya için taziye mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Sözcüsü Murat Ongun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi isimler, İmamoğlu çifti için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler