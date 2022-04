Erdoğan 23 Nisan TRT etkinliğinde konuştu: 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'

23 Nisan 2022 Cumartesi, 16:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Tüm milletimizin, çocuklarımızın, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Uluslararası seviyede düzenlenmeye başlandığı 1979'dan beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız şenliğimize hoş geldiniz. Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun öksüz kaldığı, on binlerce çocuğun dünyanın dört bir yanında kaybolduğu trajedi sürüyor. Kuzeyimizde 2. ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişe ile takip ediyoruz.

Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır.

Yarın hayatın farklı alanlarında söz etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin sakın ola kirlenmeyin ailenize arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın

Ülkemize sığınan herkes, özellikle çocukları koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Merhum sanatçımız 'yakarsa dünyayı garipler yakar' diyor ya, aslında bu sözü tersinden 'güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir' diye ifade etmek lazımdır.

Milli mücadelemizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi, bu bayramı size armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."