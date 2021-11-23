Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündem oldu

23 Kasım 2021 Salı, 16:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13,15'e yükseldi.

Euro kurunda da tarihi zirve görülürken Erdoğan'ın 1992 yılında verdiği röportajda dolar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Belediye başkanı olduğu dönemde, Süleyman Demirel hükümetine ilişkin yorumda bulunan Erdoğan'ın, o dönemde yükselen dolar kurunu sert sözlerle eleştirdiği görülüyor.

"BORÇ ÜLKESİ OLDU"

Erdoğan, "Sene 1924, 1 dolar 90 kuruş. Sene 1992, 1 dolar 8 bin 200 Türk Lirası (Bugünün parasıyla 0,008 TL). Bu güne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi bunlar yönetti. Türkiye'miz bir borç ülkesi oldu. Hala, kendi bağımsızlığımızı kazanmış değiliz. Ülkemizin mukadderatını hala batılı devletler tayin ediyor" ifadelerini kullanıyor.