Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti

01 Kasım 2020 Pazar, 15:15

Erdoğan, AKP Samsun 7. İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, konuşmasına İzmir'deki deprem ile başlayarak, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, yaralı vatandaşlara da şifa dileklerini aktardı.Daha sonra gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Samsun İl Teşkilatı'na 2023 seçimleri ile ilgili mesaj verdi. Erdoğan, "Hanımlar, gençler 2023 seçimlerini, seçimlerden önce kazanmaya var mısınız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın seçim konuşması sosyal medyada tepkiye neden oldu.



Erdoğan, "İl kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarıma şimdiden başarı dileklerimi iletiyorum. Önümüzdeki sürece daha da güzel hazırlanarak, 2023 seçimlerinde Ak Partimiz çok daha farklı bir netice ile Cumhur İttifakı olarak yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Rabbim milletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun. Bugün bir kez daha Samsun’da olmaktan gurur duyuyorum. Samsun’u selamlıyorum. İlkadımı, Bafra’yı Çarşamba’yı ve diğer tüm ilçeleri, mahalleri, hanelerindeki kardeşlerimi selamlıyorum.

Samsun’da gençlerimizle yaptığımız aitleşmeyi unutmadı. Asım’ın nesli dediğimiz gençlerimizle yürüyecek daha çok yolumuz var. Türkiye’yi 2050 vizyonu ile buluşturacak gençlere her türlü altyapıyı bırakmak için kararlıyız. Bu dönemde, Ak Parti 7. Olağan Kongresi’nin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu mücadelenin başarıya ulaşması sonucunda, çocuklarımız büyük ve güçlü bir Türkiye bırakma hayalimizi gerçeğe dönüştürebiliriz. Ak Parti’nin genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm kademeleri bunu başaracaktır. Ak Parti’nin kaderi, Türkiye’nin kaderi ile birleşmiştir. Ak Parti milletin partisidir, her kim bu gerçeği unutur ve Ak Parti’yi şahsi hesapları ile karıştırırsa, karşısında bizi bulur.Partimize hizmet etmiş hiç kimseyi dışarıda bırakmadan Ak Parti'yi güçlendirmeye ve büyütmeye devam ediyor. Bugün Ak Parti'ye üye sayısı 11 milyonu aştı. Böyle bir parti yok. Samsun'un da yeni heyecanlarla bu gönül seferberliğinde en önde yer alacağı ümit ediyoruz. Hanımlar, seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız? Gençler, seçimlerden önce seçimleri kazanmaya var mıyız?

"TÜRKİYE KENDİSİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİYOR"

Türkiye, kendisine düşen sorumluluğu dünyada hakkın, hakkaniyetin ve mazlumun yanında olarak yerine getirecektir. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken, bir yandan da elimizdeki imkanları tüm dostlarımız ile paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın demirlerine, toplumları sömürmeye alışmış zalimlere, artık şartların değiştiğini söylemek kolay olmuyor. Hala eski alışkanlarını sürdürmeye çalışıyor. Ne derlerse dersinler, bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir. Milletimiz müsterih olsun. Biz birliğimizi diri tuttuğumuz sürece, başaramayacağımız bir engel yoktur. Geçmişte uzun süre, ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek için kullandıkları bütün araçları ellerinden aldık. Bizim dönemimizde aynı oyunları oynadılar ancak başarılı olamadılar. Türkiye’yi vesayetle, darbe ile yıkamadılar. Türkiye’yi ambargolar ile prangalar altına alamadılar. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, hepsinin yardımına koştuk. İlaç gönderdik, tutulum gönderdik. Çünkü biz bu dünyada veren el olmak için var olduğumuzu ispatladık.

"KIBRIS'TAN KARABAĞ'A KADAR AYNI DURUŞU SERGİLEDİK"

Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar her yerde aynı duruşu sergiledik. Sergilemeye de devam edeceğiz. Milletimizin birliğini ve beraberliğini bozamadılar. Bunun için kurdukları tuzakları başlarına geçirdik. Hala yürüttüğümüz mücadeleyi başardığımız zaman Türkiye, siyasi olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. Türkiye’ye nasıl demokraside ve kalkınmada çağ atlattıysak böyle bir dönemde de ülkemize hizmetlerimize devam edeceğiz. Fatih ile Kanuni ile Koca Yusuf ile Oruç Reis ile sürdüreceğiz. Sondaj çalışmalarımızla, Allah’ın izni ile gelecek çok daha farklı olacak. Kendimiz ve evlatlarımız için gece gündüz daha fazla çalışacağımız bir döneme giriyoruz. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. Milletimize daha çok yatırım vaad ederken böyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz."

"2023 SEÇİMLERİNDE AK PARTİMİZ FARKLI BİR NETİCE ALACAKTIR"

Son 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon, bugünkü rakamla 30 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik. Samsun’a ikinci devlet üniversitesini kazandırdık, bunu biz yaptık. Yüksek öğrenim öğrencileri için yurt binaları açtık, biz yaptık. Samsun'a kazandıracağımız Millet Bahçelerimizin de çalışmaları devam ediyor. Sağlıkta toplamda 1888 yataklı 18 hastaneden oluşan sağlık tesisi kazandırdık. Son hastanelerle birlikte 7 sağlık tesisimizin yapımına devam ediliyor. Toplu konutta 11 bin toplum konut projesini hayata geçirdik. İl kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarıma şimdiden başarı dileklerimi iletiyorum. Önümüzdeki sürece daha da güzel hazırlanarak, 2023 seçimlerinde Ak Partimiz çok daha farklı bir netice ile Cumhur İttifakı olarak yoluna devam edecektir.



