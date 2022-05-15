Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı: 'Namusum için vurdum'

15 Mayıs 2022 Pazar, 14:52

Olay, Tokat Belediyesi şehir terminalinde meydana geldi. Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/esine-ve-oz-kardesine-kursun-yagdirdi-namusum-icin-vurdum-1936147