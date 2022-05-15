Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı: 'Namusum için vurdum'

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Tokat’ta bir kişi, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttu. Zanlı basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap verdi.

İHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 14:52

Olay, Tokat Belediyesi şehir terminalinde meydana geldi. Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/esine-ve-oz-kardesine-kursun-yagdirdi-namusum-icin-vurdum-1936147 

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