Fazıl Say'dan 'Ekrem İmamoğlu' eleştirisi: 'Gözümden düştü'

10 Mayıs 2022 Salı, 10:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz gezisi gündemdeki yerini koruyor. İmamoğlu'nun otobüsünde yer alan isimler ve sonrasındaki açıklamalarına ilişkin tepkisini dile getiren isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say olmuştu.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir video paylaşrak İmamoğlu'nu eleştirdi. "Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim" diyen Fazıl Say, "İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın."