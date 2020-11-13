Geçinemeyen insan ne yapsın? Hayrete düşüren çözüm önerisi!
Ekonomideki olumsuz tablo ile beraber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası gündemde sıcaklığını korurken Yurttaş Tv'de yayınlanan sokak röportajında konuşan yurttaşın çözüm önerisi hayrete düşürdü.
Youtube'tan yayın yapan Yurttaş TV Kasımpaşa'da halka ekonomideki olumsuz gidişatı sordu. Röportajlar sırasında bir yurttaşın çözüm önerisi olarak kullandığı "geçinemeyen insan oturur evinde hiçbir yere çıkmaz" ifadeleri sosyal medyada olay oldu.
Muhabirin "Ekonomi sizce nasıl? Geçinebiliyor musunuz?" sorusuna yurttaş "Hiçkimse geçinemiyorum demesin. Herkes çok güzel geçiniyor. Kuyumcular tıklım tıklım dolu. Yeme içme yerleri de tıklım tıklım dolu. Gayet de güzel geçiniyorlar yani. Geçinemeyen insan oturur evinde hiçbir yere çıkmaz bu kadar basit. Ekonomi hep böyleydi... Şimdiye kadar nasılsa aynı şekilde gidiyor. Tamam şu anda dolar olsun altın yüksek ama yapılacak bir şey yok." diye yanıt verdi.
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