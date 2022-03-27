Göçükte ölen işçi toprağa verildi: Kayınpederi de maden kazasında hayatını kaybetmiş
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Mustafa Kayadelen'in (36) cenazesi, memleketi Adana'nın Feke ilçesinde toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Kayadelen'in kayınpederi Bilal Alboğa'nın da 25 yıl önce bir maden kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Göçük, Kayseri'de çinko maden ocağında meydana geldi. Mustafa Kayadelen ve Murat Erdil, yerin yaklaşık 60 metre derinliğinde çalıştıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte, evli ve 2 çocuk babası Kayadelen hayatını kaybetti, Erdil ise mahsur kaldı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kayadelen'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Mahsur kalan Erdil ise yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Mustafa Kayadelen'in cansız bedeni, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana'nın Feke ilçesine getirildi. Kayadelen, Gaffaruşağı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayadelen'in kayınpederi Bilal Alboğa'nın da 25 yıl önce bir maden kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.
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