Göçükte ölen işçi toprağa verildi: Kayınpederi de maden kazasında hayatını kaybetmiş

27 Mart 2022 Pazar, 14:46

Göçük, Kayseri'de çinko maden ocağında meydana geldi. Mustafa Kayadelen ve Murat Erdil, yerin yaklaşık 60 metre derinliğinde çalıştıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte, evli ve 2 çocuk babası Kayadelen hayatını kaybetti, Erdil ise mahsur kaldı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kayadelen'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Mahsur kalan Erdil ise yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi.



Mustafa Kayadelen'in cansız bedeni, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana'nın Feke ilçesine getirildi. Kayadelen, Gaffaruşağı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayadelen'in kayınpederi Bilal Alboğa'nın da 25 yıl önce bir maden kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

