Gökdelenler kırmızı beyaza büründü

19 Mayıs 2020 Salı, 09:42

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.