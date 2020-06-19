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Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada

Tayland'ın fırtana bölgesi olan Chonburi bölgesinde, bugüne kadar az rastlanan dev hortum kameralara yansıdı. Sahil kıyılarında oluşan dev deniz hortumu, bölge sakinlerini hayrete düşürdü. Sahilde bulunan kişilerin, dev hortuma aldırmadan denize girmeleri ise dikkatleri çekti.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 13:04


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