Gölhisar’da ender büyüklükte yakalanan yayın balığı görenleri hayrete düşürdü
Burdur’un Gölhisar İlçesinde bulunan Yapraklı Baraj Gölünde 47 kilogram ve 2 metre boyunda dev yayın balığı yakalandı.
İbecik ve Yeşildere Köylerinin hemen yanı başında bulunan Yapraklı Baraj Gölü’nde avcıların ağlarına ender büyüklükte görülen büyük bir yayın balığı takıldı. Yapraklı Baraj Gölü işletme hakkını elinde bulunduran, balık avcılarından Arif Karagöz (33), balık ağlarını toplamak için Yapraklı Baraj Gölüne açıldığında, ağlarına çok büyük çapta bir yayın balığı takıldığını söyleyerek, “17 yıldır balıkçılık yapıyorum. 3 Yıldan bu tarafa baraj gölünün işletmesi bana ait. Bu yaşıma kadar böylesi büyük bir yayın balığını yakalamak ilk defa bana nasip oldu. Arkadaşımla beraber bu balığı kayığımıza çekmekte çok zorlandık. Yakaladığımız yayın balığı 2 metre civarında ve 47 kilogram ağırlığında geldi. Allah bin bereket versin. Diğer avcı kardeşlerimize de bol şanslar diliyorum.” diye konuştu.
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