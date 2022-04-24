Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
Ankara'nın Ayaş ilçesinde hafif ticari araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkiinde meydana geldi.
Metin Çatak yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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