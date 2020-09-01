Hatalı basılan banknotu, 70 bin TL'ye satıyor
Bingöl'de Şahin Şentürk (45), basım hatası nedeniyle sağ üst köşesinde '10' yerine '1' yazan banknotu, 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Şentürk, "Cebimdeki bulunan paraların karışık olması nedeniyle düzeltirken bu para dikkatimi çekti üzerinde 0 olmadığını fark ettim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu hatalı basıldığını öğrendim" dedi.
Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk, bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu öğrenince ve 70 bin TL'ye satılığa çıkardı.
38 yıldır Bingöl'de yaşadığını anlatan Şentürk, "Bu parayı yaklaşık 1,5 yıldır elimde tutuyorum. Paranın sahte olduğundan şüphelendim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu ve Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını öğrendim. Bu parayı saklamaya karar verdim. İlgilenenlere 70 bin TL'ye satmayı düşünüyorum" dedi.
Video Haberler
- Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz
- 10 lira için binlerce lira istedi
- Berber koltuğundaki müşteriye infaz!
- Sinan Oğan ile AKP’li Hacısalihoğlu arasında gerginlik
- Pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı