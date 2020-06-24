Havada asılı kaldı! Nusret'ten 'milyonluk' atlayış
'Saltbae' hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, bu kez D-Maris Hotel'de yağmurda denize atladığı videoyu paylaştı. Video kısa sürede yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi, 1 milyona yakın beğeni aldı.
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