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Havada asılı kaldı! Nusret'ten 'milyonluk' atlayış

'Saltbae' hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, bu kez D-Maris Hotel'de yağmurda denize atladığı videoyu paylaştı. Video kısa sürede yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi, 1 milyona yakın beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:19


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