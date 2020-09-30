"Her vaka hasta değildir" diyen Koca’ya TTB’den yanıt

30 Eylül 2020 Çarşamba, 22:36

Fahrettin Koca'nın, "Her vaka hasta değildir" şeklindeki sözlerine açıklık getirmesi için söz alan NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın sözleri Bakan tarafından sık sık kesildi. Tüccar'ın sorusunu tamamlama denemelerini engelleyen Koca'ya Türk Tabipleri Birliği'nden yanıt geldi.

Koca'nın, "Her vaka hasta değildir. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor" sözlerine dikkat çekilen TTB'nin açıklamasında, "Sağlık Bakanı, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı" ifadeleri kullanıldı.



TTB'nin, Sağlık Bakanlığı'nın salgının yayılmasına engel olmadığı belirtilen açıklamasında, "6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız" denildi.



Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



“Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Tespit ve izole edilemezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Bu kişilerin testleri izole edildiklerinde ortalama bir hasta sonra negatif çıkmaktadır. Asemptomik Koronavirüs pozitifleri sürecin birinci dereceden sorunu görmek, mart ayında kalmış demektir. Basitçe bilmemiz gereken diğer şey, semptom gösteren kişilerin taşıyıcı olduğu gerçeğidir.”