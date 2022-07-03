Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş
Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde meydana gelen ve 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda yola düşen dev kayaların kaldırılması için çalışma yürütülüyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen şoförler de heyelanlı sahada uzayıp giden TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor.
Heyelan, 1 Temmuz'da Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde meydana geldi. Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR'lar, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı.
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