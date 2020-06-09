İBB'den yeni normale göre toplu ulaşım kuralları

09 Haziran 2020 Salı, 23:16

İBB, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yeni normale göre toplu ulaşım kurallarını paylaştı. Paylaşımda ayrıca kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanabileceği de hatırlatıldı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘yeni normal’de uyulacak olan kurallar şu şekilde sıralandı:

- İki koltuğu boş bırakarak, çapraz oturma düzeniyle oturulacak

- Ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınacak

- Yakın teması önlemek için araç zeminindeki etiketlere uygun şekilde durulacak

- Kapasitenin dolması halinde yolcu alınmayacak

- Metro ve raylı sistemlerde koltukların tamamı ile ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınacak

- Vapurlar ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınacak

- Maskesiz yolcular kabul edilmeyecek

- Araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak

- Araçlar her gün ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilecek

- Duraklarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak araç beklenecek