İmamoğlu gönülleri fethetmeye çağırdı! İşte o video

26 Haziran 2020 Cuma, 13:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminde geliri azalablara destek olmak için başlattığı çalışmasını “Askıda Fatura” kampanyasını genişletti. “Kardeş Aile Paketi” ve“Anne Bebek Paketi” uygulamasına katılmak isteyen kişiler, desteğe ihtiyaç duyan ailelere maddi katkı sağlayacak.

İMAMOĞLU HAYIRSEVERLERE SESLENDİ

İmamoğlu kampanyaya ilişkin hayırseverlere video ile seslenerek "Askıda Fatura ile artık 0-3 yaş çocuklu annelere ya da ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak destek sağlayabilir, İstanbul'un dayanışmasını büyütebilirsiniz. Hayırsever tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



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YARDIM NASIL OLACAK?

Fatura ödeme güçlüğü çekenlere destek olmak isteyenler için “Askıda Fatura”yı hayata geçiren belediye, bu hizmete “Kardeş Aile Paketi” ile “Anne Bebek Paketi”ni de dahil etti. Başlatılan çalışma ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, ailelerin temel ihtiyaçlarına da destek olacak. Çalışma için iki farklı destek tutarı belirlendi. Destek, Kardeş Aile’de ihtiyaca göre 100TL ile 250 TL iken Anne Bebek için 1 çocuklu ailede 125 TL, 2 çocuklu aile ise 200 TL olarak saptandı.

ALIŞVERİŞ İMKANI

“Kardeş Aile Paketi” ve “Anne-Bebek Paketi”ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Alo 153’ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programını müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru esnasında İstanbulkart numarası kaydı alınıyor ve onaylanması halinde kartlarına yükleme talimatı oluşturuluyor. Bakiye yüklenen ihtiyaç sahipleri İstanbulkart’ları aracılığıyla anlaşmalı marketlerden alış veriş yapabilecek.