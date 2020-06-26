İmamoğlu gönülleri fethetmeye çağırdı! İşte o video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan Askıda Fatura kampanyası hakkında sosyal medya hesabından video paylaşarak ihtiyaç sahibi aileler için hayırseverlerden destek istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminde geliri azalablara destek olmak için başlattığı çalışmasını “Askıda Fatura” kampanyasını genişletti. “Kardeş Aile Paketi” ve“Anne Bebek Paketi” uygulamasına katılmak isteyen kişiler, desteğe ihtiyaç duyan ailelere maddi katkı sağlayacak.
İMAMOĞLU HAYIRSEVERLERE SESLENDİ
İmamoğlu kampanyaya ilişkin hayırseverlere video ile seslenerek "Askıda Fatura ile artık 0-3 yaş çocuklu annelere ya da ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak destek sağlayabilir, İstanbul'un dayanışmasını büyütebilirsiniz. Hayırsever tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
DESTEK OLMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
YARDIM NASIL OLACAK?
Fatura ödeme güçlüğü çekenlere destek olmak isteyenler için “Askıda Fatura”yı hayata geçiren belediye, bu hizmete “Kardeş Aile Paketi” ile “Anne Bebek Paketi”ni de dahil etti. Başlatılan çalışma ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, ailelerin temel ihtiyaçlarına da destek olacak. Çalışma için iki farklı destek tutarı belirlendi. Destek, Kardeş Aile’de ihtiyaca göre 100TL ile 250 TL iken Anne Bebek için 1 çocuklu ailede 125 TL, 2 çocuklu aile ise 200 TL olarak saptandı.
ALIŞVERİŞ İMKANI
“Kardeş Aile Paketi” ve “Anne-Bebek Paketi”ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Alo 153’ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programını müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru esnasında İstanbulkart numarası kaydı alınıyor ve onaylanması halinde kartlarına yükleme talimatı oluşturuluyor. Bakiye yüklenen ihtiyaç sahipleri İstanbulkart’ları aracılığıyla anlaşmalı marketlerden alış veriş yapabilecek.
Video Haberler
- İmamoğlu gönülleri fethetmeye çağırdı! İşte o video
- Uyarılarda bulundu! Binlerce telefon her an kapanabilir
- İlk kez yayınlandı! Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları
- Armağan Çağlayan'ın programında şoke eden sözler
- Deprem anında yaşanan panik anları kamerada
- Ege'dekiler dikkat! Uzmanından canlı yayında flaş deprem
- Manisa'daki depremden ilk görüntüler
- İmamoğlu: O istanbul halkına ait bir eser artık
- Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
- İstanbul'da minibüste skandal görüntüler