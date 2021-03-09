İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
Çekmeköy'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı.
Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu.
İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu.
İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kardeşin ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeş sokaktan geçiyor.
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