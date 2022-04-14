İnternetten sipariş verdiği ürünü iade etti, 4 yıl sonra icra geldi

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:50

İstanbul Beylikdüzü'nde 2018 yılında internetten sipariş ettiği nevresim takımını kapıda iade eden Bahtişen Şen'e 4 yıl sonra bir hukuk bürosu tarafından 120 lira borcu olduğu gerekçesiyle mesaj geldi.

Şen, kendisine ulaşan kişilere herhangi bir borcunun olmadığını ifade etti.

Durum üzerine defalarca kez aranan Şen, konuyla ilgili bir avukatla birlikte e-Devlet üzerinde inceleme yaptı, hakkında icra dosyası açıldığını öğrendi.





''ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR''

İnternette araştırma yapan Şen, benzer olayın birçok kez yaşandığını ve çok sayıda insanın mağdur edildiğini fark etti.

Büyükçekmece Adliyesi'ne şikayet dilekçesi veren Şen, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

''Bir şirketten bana mesaj geldi. 'Bir ürün almışsınız ve icraya verileceksiniz' diyordu. Ben de şirketi aradım ve bana '2018 yılında internetten bir ürün almışsınız ve iade etmişsiniz. Onun parasını istiyoruz' dediler. Ben de ne olduğunu hatırlayamadım CİMER'e şikayet ettim. İnternette olayla ilgili o kadar çok şikayet var ki düşünün çok fazla mağdur vardı. Birkaç kez daha bana mesaj geldi.

"ALMADIĞIM ÜRÜNÜN PARASINI İSTİYORLAR"

Ben de onlara 'Beni ararsanız sizi şikayet edeceğim, benim hiçbir borcum yok' dedim. Almadığım ürünün parasını istiyorlar. Eşim bana 'Uğraşma bunlarla şikayetçi olma' dedi. Orada hata ettim ve şikayetçi olmadım. Ancak bu konuyla ilgili pek çok şikayetin sonucunda takipsizlik kararı verilmiş. Ben sonuna kadar gideceğim. Başkaları da mağdur olmasın.''