İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldı? Canlı yayında açıkladı

16 Haziran 2020 Salı, 11:58

"İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldı?" sorusu bir dönem gündemi yoğun şekilde meşgul ederken, Saymaz katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt verdi.

Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert'in konuğu olan Saymaz, Demirören Grubu'ndan neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"BİZ SENİ ÇIKARAMAYIZ, SEN İSTİFA ET DEDİLER"

"Benden iki şey istediler. Dediler ki; 'birincisi bundan sonra bizim grubun dışında herhangi bir televizyon mecrasına çıkmazsan seviniriz. Tabi buna Habertürk ve Halk TV de dahil. İkincisi sosyal medyada sadece haber paylaşmanı rica ediyoruz.'

Ben bu iki şartı işe girilebilirken kabul edilebilir olduğunu, yıllardır bu koşulda çalışan bir gazetecinin başa dönerek bunları kabul ederek çalışmasının zor olacağını söyledim.

Bunun üzerine en doğrusu benim ayrılmam olur dedim. Onlar da bana; 'Seni işten çıkaramayız ama sen istifa edersen olur' dediler. Böyle anlaştık. Kötü ayrılmadık."