İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü

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İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:14

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. 

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