İstanbul Silivri'de otobüs alev alev yandı
Silivri'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Silivri Çeltik Mahallesi D-100 karayolunda saat 10.30 sıralarında seyir halindeki yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekti. 7 yolcuyla birlikte otobüsten inen şoför, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken Tokat'dan Tekirdağ Çerkezköy'e gittiği öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.
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