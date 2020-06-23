İstanbul'da dev hortum paniği!
Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi
Video Haberler
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
- İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yollar göle döndü
- Yer: Çanakkale! Yıldırımın düşme anı görüntülendi
- Film seti değil! Üsküdar'da inanılmaz görüntüler
- İstanbul'da dev hortum paniği!
- Süpermarket kasasında feci kavga! Salamla vurdu
- Canlı yayında gerin anlar! Reklama gitmek zorunda kaldı
- Oğlu X ile konuştuğu video izlenme rekoru kırıyor
- Skandal görüntüler! Açığa alındılar