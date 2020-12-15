İstanbul'da kadın cinayeti! Alışverişten dönen eşini bıçaklayarak öldürdü

15 Aralık 2020 Salı, 12:53

Olay Tuzla, Aydınlı Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana geldi. Seher Çatalca isimli kadın 2 çocuğuyla birlikte alışverişten evine döndü. Seher Çatalca ile eşi Ceyhun Çatalca arasında evin içinde tartışma çıktı. Ceyhun Çatalca eşini bıçaklayarak yaraladı. Ceyhun Çatalca evden kaçtı. Yaralı kadını akrabası olduğu öğrenilen bir kişi, dışarıya çıkardı. Olay yerine sağlık ekibi istendi. Yakınları ve komşular sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Seher Çatalca hayatını kaybetti. Polis, Ceyhun Çatalca'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Seher Çatalca 2 çocuğuyla alışverişten evlerine dönüyor. Çocuklarını eşine teslim ediyor. Görüntülerin devamında ise bir akrabası yaralı kadını dışarıya çıkarıyor.